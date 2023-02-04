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Medvedev "Her türlü silahı kullanmaya hazırız"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, "Duruma göre tehditlerin doğası gereği, her türlü silahı kullanmaya hazırız" açıklamasında bulundu

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği gelişmiş silahlarının sadece Rusya'nın daha fazla misilleme saldırısını tetikleyeceğini söyledi ve "Kiev'in yönetimi altında kalan tüm Ukrayna yanacak" dedi.

Gazeteci Nadana Fridrikhson ile röportaj gerçekleştiren Medvedev, Fridrikhson'un uzun menzilli silahların Rusya'yı Kiev ile müzakereye zorlayabileceği sorusunda "Sonuç tam tersi olacaktır" diye yanıtladı.

Medvedev "Kendimize herhangi bir sınır koymuyoruz ve duruma göre tehditlerin doğası gereği, her türlü silahı kullanmaya hazırız. Sizi temin ederim ki cevap hızlı, sert ve ikna edici olacaktır" diye ekledi.

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