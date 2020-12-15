Meclis'teki 4 partiden ABD'ye ortak tepki

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın sitesinden yayınlanan açıklamada, Savunma Sanayi Başkanlığı ve kurumun başkanı İsmail'in Demir'in yanı sıra Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayi Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz'in de yaptırım listesine alındığı belirtildi.

"TÜRKİYE, YAPTIRIMLAR KARŞISINDA GERİ ADIM ATACAK BİR ÜLKE DEĞİLDİR"

Bu gelişme üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ABD'nin skandal yaptırım kararına tepki geldi. 4 parti TBMM'de ortak bildiriye imza atarak yaptırımları reddettiğini bildirdi.

Ortak açıklamada, "ABD yönetiminin yaptırım kararını reddediyoruz. Türkiye milli güvenliğinin gerektirdiği hiçbir adımı atmaktan çekinmez. Bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir" ifadeleri yer aldı. Hazırlanan ortak bildiri TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

"BU KARAR DURUŞUMUZU DEĞİŞTİRMEYECEK"

ABD'nin yaptırım listesine ekleme kararı aldığı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlıyız" dedi. Twitter üzerinden açıklamada bulunan Demir ifadelerine, "Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir" diye devam etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN JET TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin S-400 yaptırımı ile ilgili olarak "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: MENFAATLERİMİZDEN YAPTIRIM GELECEK DİYE VAZGEÇEMEYİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise skandal kararla ilgili "Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden, bize yaptırım gelecek diye veya AB eleştirecek diye vazgeçmemiz söz konusu olamaz" dedi.