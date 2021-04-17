Meclis’te pankart- afiş savaşları

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin son günlerde şov malzemesine dönüştürdüğü Merkez Bankası’nın reervleriyle ilgili tartışmaya katılarak TBMM’deki odasının penceresine ‘128 milyar nerede’ yazılı afiş asmıştı. Bunun üzerine AK Partili milletvekilleri de odalarını kapılarına afiş asmaya başladı.

Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Kocaeli milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Aydın milletvekili Metin Yavuz Meclis’teki odalarının kapısına ‘Love Erdoğan’ afişi astı. Şovu yarıda kalan Tanal, bu kez de kafayı vekillerin odasını kapısındaki afişe taktı. Tanal şöyle konuştu; “Gidin Meclis içerisinde dolaşın. AKP'li milletvekilleri kendi odalarının dış kapısına Erdoğan'ın kalp işaretli logosunu (Love Erdoğan) asmışlar. Bunları toplatmıyorlar. Bunu toplatmıyorsan benim pankartımı neden toplatıyorsun?”