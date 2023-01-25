Meclis’te kritik toplantı!

Ajans Haber - Ünsal Ergel

Yaklaşan seçim süreci öncesinde AK Parti Milletvekillerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, genel duruma ilişkin bilgi verecek. TBMM’de yapılacak kapalı grup toplantısında 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT’nin son şekli masaya yatırılacak. Bu arada Bakan Nebati, kanun teklifinin Hazine’ye maliyetine ilişkin bilgi verecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. EYT teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilgin, teknik yazım sürecinin uzun olduğunu, bu hafta teklifin Meclis'e gelebileceğini ifade etmişti.

İçerikte bir değişiklik olmayacağını kaydeden Bilgin, EYT'nin 2023'e maliyetinin 150 milyar lira civarında olacağını tahmin ettiğini belirterek, "Özel sektör kısmı, 4A’lar, sigortalılar onu ilgilendiriyor. Devleti ilgilendiren tarafı da var. Memurlar emekli olursa onların da ikramiyesi var" dedi.