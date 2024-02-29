Meclis’te gündem, para torbası!

Meclis’te şok etkisi yaratan Ajans Haber’in özel haberi geniş yankı buldu. TBMM’de konuya ilişkin milletvekillerinin başvurusu üzerine incelemelerin başlatıldığı öğrenilirken, kamera kayıtlarının geçmişe dönük tek tek kontrol edildiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Normal bulanlar

Adı geçen milletvekilinin bir belediye başkan adayı da olduğunu hatırlatan bazı isimler yaptıkları değerlendirmelerde, “Normal bunlar kardeşim. Ev satmış, arsa satmış yada araba satmış olabilir. Bu parayı bankaya yatırmak istememiş olabilir. Ne var bunda, niye herkes kötüye yoruyor” dediler.

Bu neyin parası

Olaya tepki gösteren başka milletvekilleri ise böyle yüklü bir miktar paranın Meclis’te bulunmasının normal olmadığını iddia ettiler. Ajans Haber’e, “Bu neyin parası, ne amaçla taşınıyor? Kime verilecekti ya da kimden alındı? Yani çok nahoş bir durum. Özellikle belediye başkan adaylarının belirlendiği süreçte böyle yüklü miktar para, şahsına ait bile olsa yanlış algılanabilir” değerlendirmesini yapan milletvekilleri, insanların artık her parasal işlemini banka üzerinden yürüttüğünü de vurguladılar.

Kürsüde cüzdanını unutmuştu

Bu arada bahse konu CHP milletvekilinin 2 yıl önce de TBMM Genel Kurulu’nda kürsüde cüzdanını unuttuğunu hatırlatan bazı isimler de “Kürsüde hararetli konuşma yaptığı bir günde cüzdanını unutmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kürsüye geldiğinde bulmuştu” yorumunu yaptılar.