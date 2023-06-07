Meclis yeni başkanını seçiyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem için yeni başkanını seçecek.

Başvurunun son gününde adaylar netleşti. AK Parti ve MHP; Numan Kurtulmuş'u aday gösterirken, CHP grubu aday olarak Tekin Bingöl olarak belirledi. Cihan Paçacı ise İYİ Parti’nin adayı olarak seçime katılacak.

Meclis Genel Kurulu, yeni başkanı belirlemek için saat 14.00’te toplanacak. Oylama gizli yapılacak.

Adaylardan birinin ilk 2 turda seçilebilmesi için 400 milletvekilinin oyu gerekecek. İlk 2 turda 400 oyu bulunamazsa 3'üncü tur oylamaya geçilecek. Bu turda salt çoğunluk olan 301 oy Meclis Başkanı seçilmesi için yeterli olacak.

Seçimin 4’üncü tura kalması halinde ise en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı seçilmiş olacak. Meclis aritmetiği dikkate alındığında Cumhur İttifakının adayı Numan Kurtulmuş'un en geç 3'üncü turda yeni Meclis Başkanı olarak seçilmesi bekleniyor.