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Meclis, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı!

TBMM Genel Kurulu, İsveç'in NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifini kabul etti.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Toplantıda İsveç’in NATO’ya üye olmasına ilişkin Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler 40’ar dakika görüşlerini açıkladı.

Ardından Adan, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, DSP ve TİP’in milletvekillerine de görüşlerini açıklamak üzere 5’er dakika söz verdi. Daha sonra oyunun rengini belirtmek üzere lehte DEVA Partisi ve aleyhte olmak üzere de HÜDA PAR milletvekillerine İsveç’in NATO’ya üyeliğine ilişkin görüşlerini aktardı.

Bu görüşlerinde tamamlanmasının ardından TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya geçildi. Elektronik sistemle yapılan oylama sonucunda;

Katılım: 346

Kabul:287

Ret:55

Çekimser:4

Bu sonuçla İsveç’in NATO’ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

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