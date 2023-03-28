Meclis Başkanı Şentop'tan adaylık açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili, "Bu tartışmaları öngörerek kanuna ek hüküm koyduk. Hukuki tartışma şeklinde makale yazdım bu konuda. Bu karar yürürlüğe girdikten sonra uygulanacağını söyledik. Bu tartışma hukuki değil siyasidir." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tartışmanın hukuki değil siyasi olduğunu söyleyen Şentop, "Bu tartışmaları öngörerek kanuna ek hüküm koyduk. Hukuki tartışma şeklinde makale yazdım bu konuda. Bu karar yürürlüğe girdikten sonra uygulanacağını söyledik." ifadelerini kullandı.

Tartışmaları önlemek için düzenlemede ek madde olduğunu belirten Şentop, "Aday olması için bir istisna hükmüne ihtiyaç yok. 2018'den sonra iki kez adaylık hakkı var." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şentop'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

“2017 Ocak ayında bu görüşmeler de yapılmış ve orada bunu ön görerek açıkça bir paragrafta komisyon raporuna koymuşuz. Demişiz ki bu kanundan sonra yürürlüğe koyulacaktır. Bu kanun kapsamında 2 kere aday olabilecektir.

60 sayfa civarında bir makale. Kamuoyunda bütün tartışmaları gözden geçirerek. Bakıyorum bu konuyu tek cümle kullanarak ispat etmeye çalışan arkadaşlar var. Bugün bir avukat arkadaşımız Meclis Başkanı bu konuda konuşamaz da diyor. Anayasa'nın 94. maddesinde Meclis başkanının hangi konularda konuşamayacağını tanımlıyor. Bu 94. maddenin son fıkrasını bu arkadaşımız anlayamamış.

Bu tartışma hukuki değil

Bu konuda hukukçular var. Anayasa hukukçuları var. Ayhan Döner, Cengiz Gür, Nihat Bulut bunların hepsi bu konuda uzunca açıklamış, makale yazmış. Bunları hiç okumamışsınız kalkıp görüş açıklamışsınız. Binlerce avukat Cumhurbaşkanının aday olacağını açıklıyor. Bu hukuki bir tartışma değil.

Anayasa'nın 101. maddesi yani bir kişinin en fazla 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girmiştir. Bir kanun hükmü yürürlüğe girdikten sonraki olaylara uygulanır. Öncekilere uygulanmaz. 14 Mayıs'ta yapılacak Seçim 2018'den sonra yapılacak 2. seçimdir. Bir kanun hükmünün yürürlüğe girdikten sonra önceki olaylara uygulanması için özel hükümlere ihtiyacı vardır. Böyle bir istisna hükmü yoktur.

Erdoğan’ın 2.adaylığı

Aday olması için istisna bir hükmüne ihtiyacı yok, aday olmaması için istisnai bir hükme ihtiyaç var. Hukukların görüşü her zaman hukuki değildir. Siyasi görüşlerini açıklayabilirler. Hukuki değil tamamen siyasi bir tartışmadır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. adaylığı söz konusudur.”