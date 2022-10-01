Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM açılışında konuştu.

TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Şentop'un konuşması şu şekilde:

Bugün ilk günü vesilesiyle bir araya geldiğimiz bu yasama yılının sonunda, Dünyanın son derece gergin günlerden geçtiği bir süreçte ülkemiz, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine gidecek; bir yıldan kısa bir zaman dilimi içinde Milletimiz, bir kere daha iradesini temsil edecek milletvekilleri ile Devletin başı olan Cumhurbaşkanını tercihleriyle belirleyecektir. Bu süreç, seçime katılacak tüm siyasi partilerimiz açısından, “barış ve huzur içinde, güçlü ve tam bağımsız Türkiye” idealinin gerçekleşmesinde rol alabilmek adına gerçekleştirilecek demokratik bir yarışı temsil etmektedir.

Türkiye’nin önümüzdeki bu seçim dönemini de, bugüne kadar geçirdiği diğer seçimlerde olduğu gibi, büyük bir demokratik olgunlukla hitama erdireceği konusunda inancım tamdır. Bu vesileyle 6’ncı yasama yılının sonunda gerçekleştirilecek seçimlerin şimdiden ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Milletimize hizmet aşkıyla adım attığımız 6’ncı yasama yılının bu ilk gününde, bizlerin varlığı için kendi varlığından feragat eden, Meclisimizin ve milletimizin bekası için hayatlarını veren bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını bir kere daha minnet ve şükrânla yâd ederek, sözlerimi Gazi Meclis’in ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, bu çatı altında sarf ettiği sözle tamamlamak istiyorum:

“Meclisimiz, milletimizin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”