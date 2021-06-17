Meclis Başkanı: "10 dolar alan siyasetçi TBMM'de milletvekili değil"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '10 bin dolar alan siyasetçi' iddialarıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü belirten Şentop, ''Dün Sayın Bakan beni ziyaret etti ve yazılı cevabını da getirdi. Mektupta paylaşılan bir isim yok. Kast ettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil'' dedi.

Meclis Başkanı Şentop yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İçişleri Bakanımıza bir mektup yazdım, milletvekillerimizin kendilerini töhmet altında hissettiğini, adli mercilere veya başkanlığımıza verilmesini talep etmiştim. Dün Sayın Bakan beni ziyaret etti ve yazılı cevabını da getirdi. Kast ettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil.

Tüm iddialarla ilgili olarak adli makamlara başvurulmuş diyor. Konunun bundan sonraki aşamalar adli soruşturmalar kapsamında olacaktır. Mektupta paylaşılan bir isim yok, adli makamlarla paylaşıldı mı bilmiyorum.

Malum ben TBMM Başkanıyım. TBMM'nin kurum olarak ve burada görev yapan bütün milletvekillerimizin hukukunu vazife olarak addediyorum ama Türkiye'de siyaset yapan herkesle ilgili olarak benim bir şey yapabilmem mümkün değil tabi. Bu konu artık adli makamlara intikal ettirildiğine göre burada yapılacak işlemi hep beraber bekleyeceğiz, göreceğiz.

Sayın Bakan 'İkinci televizyon programında bunun bir milletvekili olmadığını, siyasetçi olduğunu söyledim' dedi."