McFit'in kurucusu Rainer Schaller'ın uçağı düştü

CNN'in haberine göre, yetkililer, Meksika'dan Kosta Rika'nın Limon kentine giden uçakla dün yerel saatle 18.00 civarında bağlantının kesildiğini belirtti.

Dünyanın en büyük fitness zincirlerinden Mcfit’in kurucusu Rainer Schaller’ı taşıyan uçakla dün iletişim kesilmişti. Schaller, sevgilisi ve iki çocuğuyla birlikte bir başka yolcuyu da taşıyan Piaggio 180 tipi uçak Meksika’dan Kosta Rika’ya gidiyordu.

Kosta Rika basını, uçakla iletişimin kesilmesinin ardından sabah saatlerinde kötü haberi duyurdu. Sabah saatleriyle denizde yüzen iki ceset bulunduğu açıklanırken, cesetlerin Schaller’ın uçağının düştüğü bölgede olduğu belirtildi. Kosta Rika’da Kamu güvenliği bakan yardımcısı Martín Arias, denizde bulunan enkazın “görünüşe göre” düşen uçaktan geldiğini söyledi.

Sivil havacılık otoritesi direktörü Fernando Naranjo, Kosta Rika basınına yaptığı açıklamada, “Uçak, Limón havaalanına inmek üzereyken yaklaşık 25 mil (yaklaşık 40 km) önce radardan kayboldu. Uçakla en son iki bin fit yükseklikte iletişim kurulmuştu.” dedi.

Dünyanın en büyük fitness zincirlerinden Mcfit tarafından yapılan ilk açıklamada, kazayı doğrularken, ayrıntı vermedi.

Uçağın neden düştüğü henüz belirsizliği korusa da uçağın gece saat 1.14 gibi teknik sorunlarla karşılaştığı öne sürüldü. Alman Bild gazetesi Schaller’in Whatsapp’ta en son 01.45’de çevrimiçi görüldüğünü yazdı. Kazanın hemen sonra meydana geldiği aktarıldı.

Arama çalışmalarının kötü hava şartları nedeniyle sekteye uğradığı belirtilirken, bölgede çalışmalar sürüyor.

Arias, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Kızıl Haçtan yardım istendiğini aktardı.