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MB'den piyasaya doping!

Merkez Bankası'ndan piyasaya 10 milyar liralık doping!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 17 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi. İhalede en düşük ve ortalama basit faiz yüzde 11,25, en yüksek basit faiz 11,37 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla 11,86, 11,87 ve 12,00 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 17 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye 24 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük ve ortalama basit faiz yüzde 11,25, en yüksek basit faiz 11,37 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla 11,86, 11,87 ve 12,00 seviyesinde gerçekleşti.

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