MB'den dövize 5. müdahale
DOLAR/TL' nin 17,14 seviyesine ulaşmasının ardından Merkez Bankası piyasaya müdahale etmeye başladı.
Döviz kurlarındaki yükseliş sürüyor.
Doların 17, euro'nun 19 lira seviyesinin üzerine çıkmasının ardından Merkez Bankası'ndan yeni bir müdahale geldi.
Yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
Bu Aralık ayı içerisinde döviz kurlarına yönelik beşinci müdahale oldu.
Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık'ta doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.
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