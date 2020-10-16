MB enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi %11,76'ya, dolar beklentisi ise 7,90'a yükseltildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,46 iken, bu anket döneminde yüzde 11,76 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,15'ten yüzde 10,53'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 8,86'dan yüzde 9,05'e yükseldi.

DOLAR BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 7,60 TL iken, bu anket döneminde 7,90 TL oldu. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise 7,94'ten 8,31'e yükseltildi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -1,5 iken bu anket döneminde yüzde -0,8 olarak gerçekleşti. 2021 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e revize edildi.