MB dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi kasım ayı sonuçlarını yayınladı. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,76 iken, bu anket döneminde yüzde 12,47 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,53 iken, bu anket döneminde yüzde 10,77 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,05 ve yüzde 9,20 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2020 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,72 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 33,96 ihtimalle yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 23,18 ihtimalle ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 26,00'ının beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 28,00'ının beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 28,00'ının beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2020 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,29 ihtimalle yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 36,43 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 13,37 ihtimalle ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.