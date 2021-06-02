Mayıs ayı ihracat rakamları belli oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Muş Mayıs ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65.5 artışla 16,5 milyar dolara yükseldiğini belirterek “Bu değer tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeridir.” dedi.

5 aylık ihracat yüzde 38.3 artışla 85.2 milyar dolara çıktı.

İthalat ise bu dönemde yüzde 54 artışla 20.6 milyar dolara yükseldi.

ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80’e yükseldi.