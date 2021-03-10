Mavi Vatan'da kuş uçmayacak!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Mavi Vatan'da milli çıkarlarımızı korumak için her zaman görev başındayız. Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağımızı da teslim ettik. P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız #MaviVatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek" dedi.

MELTEM-3 PROJESİ

Uzun Ufuk Bütünleşik Deniz Gözetleme Sisteminin bir parçası olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına havadan deniz gözetleme kabiliyeti sağlamak amacıyla başlatılan Meltem projelerinin geçmişi 1990'lı yıllara uzanıyor. Meltem-1 ve Meltem-2 projeleriyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 6 adet CN-235 tipi (P-235) deniz karakol uçağına kavuştu. Projenin son aşaması olan Meltem-3 ile 6 adet ATR-72 tipi (P-72) deniz karakol uçağının envantere girmesi planlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hizmet veren P-235 deniz karakol uçaklarındaki görev sistem ve sensörlerinden farklı olarak, P-72 deniz karakol uçaklarında Link 16 taktik veri bağı ve Mark-54 torpidosu atma kabiliyeti de bulunuyor. Ayrıca, P-72 Deniz Karakol Uçak, P-235 uçaklarına kıyasla daha uzun süre havada kalıyor.

TUSAŞ, HAVELSAN, ASELSAN ve MİLSOFT gibi birçok savunma sanayii kuruluşunun alt yüklenici olarak görev aldığı Meltem-3 Projesiyle ülkeye bu alanda önemli bilgi birikimi ve katkı sağlandı.

Kalkış ağırlığına bağlı olarak azami 9 saate kadar havada kalabilecek P-72 deniz karakol uçaklarıyla öncelikle keşif gözetleme ve denizaltı savunma harbi görevleri icra edilecek.

Uçak üzerinde bulunan denizaltıları belirlemekte kullanılan akustik ve manyetik algılayıcılar sayesinde tespit edilen denizaltılar uçakta bulunan Mark-46 ve Mark-54 torpidolarıyla imha edilebilecek.

Savunma Sanayi Başkanlığı, Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağını Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim etti



🔹P-72 Deniz Karakol Uçakları, Mavi Vatan savunmasında Türk Deniz Kuvvetleri’ne stratejik unsur olarak hizmet edecek. pic.twitter.com/eMeVn4JHoy — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 10, 2021

Ayrıca P-72 uçaklarının çok tehditli ortamda görev yapabilmesini sağlamak maksadıyla elektronik karıştırmayı önleyici ve güdümlü mermi tehdidine yönelik kendini koruma sistemleri mevcut.

Keşif gözetleme maksatlı kullanmak üzere radar ve elektro optik kamera sistemleri de bulunan P-72 uçağı, "Mavi Vatan"ın taktik deniz resminin oluşturulmasına katkı verecek ve bu bilgileri anlık olarak Deniz ve Hava Kuvvetlerinin ilgili birlikleriyle Link 11 ve Link 16 veri bağı sistemleri üzerinden paylaşacak.

Ayrıca Arama ve Kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere uçak üzerinde can salı taşınabilecek ve kazazedeleri kurtarma maksadıyla denize atılabilecek.

Uçak üzerinde bulunan görev sistemlerinin montajlarının da gerçekleştirildiği TUSAŞ/Ankara tesislerinde, 11 Aralık'ta ana yüklenici Leonardo firması tarafından teslim edilen TCB 751 kuyruk numaralı ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, aynı gün icra ettiği uçuşla Deniz Hava Komutanlığı Kartepe'ye intikal ederek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katıldı.

Projenin diğer 5 adet P-72 Deniz Karakol Uçağı, 2021 yılı sonuna kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. Bu amaçla, projenin ikinci uçağı TCB 752'nin yer testlerine gelecek hafta başlanması öngörülüyor.

Milli Gemi MİLGEM projesiyle başlatılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Savunma Sanayi arasındaki iş birliği bu projeyle daha ileri seviyelere taşınmaya devam edecek.

Bu kapsamda, Havadan Deniz Gözetleme sistemlerinin de millileştirilmesi amacıyla insanlı-insansız deniz karakol uçağı ve görev sistemlerinin geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor.