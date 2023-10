Mavi Marmara'ya saldıran komutan etkisiz hale getirildi!

İsrail ve Gazze hattında gerilim devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, halk da işgal ve abluka nedeniyle birçok zorlukla baş başa kaldı.

Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisi, "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkmıştı. Ancak gemi, İsrail tarafından saldırıya uğradı.

Yolcular, uluslararası sularda alıkonuldurken saldırının üzerinden tam 13 yıl geçti.

Mavi Marmara'da saldırıyı organize eden komutan öldürüldü

Mavi Marmara'da sivillere yapılan saldırının sorumlularından biri de İsrailli Elly Ginczberg isimli komutandı. İsrailli komutan Elly Ginczberg el-Kassam tugayları tarafından öldürüldü.

700 İsrailli hayatını kaybetti

Bölgede tansiyon her geçen gün yükseliyor. Çatışmalar devam ederken her iki tarafta da can kaybı artmaya devam ediyor.

Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 700’e yükselirken, 20’si ağır toplam 2 bin 156 kişi yaralandı.

Ölenlerin en az 73'ünün ise İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) personeli olduğu tahmin ediliyor.