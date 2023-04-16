Mavi listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi!
İçişleri Bakanı Soylu, Van Erciş Yankıtepe kırsalında çıkan çatışmada 1'i terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Van’ın Erciş ilçesi Yankıtepe Köyü kırsal alanında, 1’i mavi kategoride, 2 terörist, çıkan çatışmada sonucu ölü olarak ele geçirildi. Emniyet İstihbarat Başkanlığımıza ve Van Emniyetimize tebrikler” ifadelerini kullandı.
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