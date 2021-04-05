Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, enflasyon Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,18 artış gerçekleşti.

Ekonomistlerin, tüketici fiyat endeksinde yıllık artışın yüzde 16,10'u aşması yönünde olan beklentilerinin gerçekleşmesi ile yıllık enflasyon Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu.