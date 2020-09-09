Marmara'da korkutan deprem!

İstanbul'da da hissedilen ve 00:57 sularında gerçekleşen deprem panik yarattı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin Tekirdağ Şarköy merkezli Marmara Denizi'nde gerçekleştiği ve 4.1 şiddetinde olduğu açıklandı. Marmara Denizi'nde peş peşe depremler devam ediyor.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin Tekirdağ Şarköy merkezli Marmara Denizi'nde gerçekleştiği ve 4.1 şiddetinde olduğu açıklandı. Depremin 9.1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 4.3 ŞİDDETİNDE OLDUĞUNU BELİRTTİ

Öte yandan aynı bölgede 23:28'de 1.3, 23:34'te 1.6 büyüklüğünde depremler kaydedilmişti. Ayrıca Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

MARMARA DENİZİ'NDE BİR DEPREM DAHA

Öte yandan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 01.06'da 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.