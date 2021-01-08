Marmara ve İstanbul için yağış müjdesi

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde kış yağışlarının yok denecek kadar az olması nedeniyle barajlardaki doluluk oranı her gün düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde olacağı görülüyor. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabından İstanbul ve Marmara Bölgesi için önemli bir mesaj yayınladı. Şen mesajında "Yarın akşamdan itibaren Marmara ve diğer bölgelere 5 günlük yağışlı dönem başlıyor. İçme suyu açısından faydalı olur." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Trakya çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Yurtta hava durumu

Yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul’un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.