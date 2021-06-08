Emine Erdoğan, ‘Marmara Hepimizin' etiketiyle yayımladığı mesajında, “Günlerdir hepimizi derinden üzen Marmara’daki müsilaj olayı, tabiata hükmedemeyeceğimizi bir kez daha göstermiştir. Bakanlığımızın, bilim insanları öncülüğünde hazırladığı eylem planının başarıya ulaşacağını ve Marmara Denizi’nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Unutmayalım, sanayi çevreye saygılı üretimle, belediyeler gerekli arıtma tesisleriyle, vatandaş olarak bizler de çevre dostu bir yaşamla, bu tür sorunların önüne kalıcı olarak geçebiliriz" diye konuştu.