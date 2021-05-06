Marmara Denizi'ni 'deniz salyası' kapladı

Balık ve su samuru ölümlerine ve yol açıp tekne sahiplerini motor çalıştıramaz hale getiren salyaların özellikle Bursa kıyılarında Gemlik ve Mudanya ilçelerinde yoğunlukta olması dikkat çekti.

MARMARA DENİZİ'NİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNDE ETKİLİ

Marmara Denizi'nde aylardır etkili olan 'müsilaj' yani deniz salyası uydudan da görünür hale geldi. Uydu fotoğraarında salyanın Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olduğu ve Mudanya açıklarında ise halka oluşturduğu görüldü.

MUDANYA VE GEMLİK'TE YOĞUNLUKTA

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Önol'ün yayınladığı 4 Mayıs tarihli uydu fotoğrafında deniz salyası tabakasının Marmara'da ulaştığı boyutu ortaya koydu.

Fotoğrafta denizin bir çok noktasında sarı şekilde görülen müsilaj, Mudanya açıklarında halka oluşturduğu, Gemlik Körfezi kıyılarında da yoğunlaştığı görülüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sahilleri ve yat limanını kaplayan deniz salyası temizlenmeyi bekliyor. Drone ile çekilen görüntülerde müsilaj tabakasının balıkçı teknelerinin çevresini kapladığı ve denizde ne kadar büyük bir alana etki ettiği gözler önüne serildi. Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası mağduru olan ilçe sakinleri tabakanın biran önce temizlenmesini umut ediyor.