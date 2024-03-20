Marmara Denizi'nde deprem!
Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'dan da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.21'de meydana gelen sarsıntının merkez üssünün Yalova'nın 2,42 kilometre açığında olduğu belirlendi.
Sarsıntı, deniz yüzeyinin yaklaşık 9,71 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, İstanbul'dan da hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [02.42 km] Merkez (Yalova)
Tarih:2024-03-20
Saat:09:21:01 TSİ
Enlem:40.67556 N
Boylam:29.24111 E
Derinlik:9.71 km
Detay:https://t.co/UX2jlD5TJ2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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