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Marmara Denizi'nde deprem!

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'dan da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.21'de meydana gelen sarsıntının merkez üssünün Yalova'nın 2,42 kilometre açığında olduğu belirlendi.

Sarsıntı, deniz yüzeyinin yaklaşık 9,71 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, İstanbul'dan da hissedildi.

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