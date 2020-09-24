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Marmara Denizi'nde deprem!

Marmara Denizi'nde büyüklüğü 4,3 olan bir deprem meydana geldi.

Silivri açıklarında meydana gelen depremin son dakika bilgisine göre 4,3 şiddetinde olduğu bildirildi. Deprem yerin 16.0km derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,3 olarak belirledi.

 

 

 

AFAD: "Marmara Denizi'nde saat 16.38'de merkez üssü Marmaraereğlisi'nin 18 kilometre açığı olan 4.2 büyüklüğünde #deprem kaydedildi."

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