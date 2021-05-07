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Marketlerde hangi ürünler satılmayacak?

Süpermarket ve zincir marketlerde yeni önlemler bugün yürürlüğe girdi. Marketlerde tam kapanma sona erene kadar sadece temel ihtiyaç ürünleri satılacak.

Marketler, bugünden itibaren tam kapanma döneminde alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre marketlerde tüm yiyecek ve temizlik maddeleri satılabilecek. Bunların dışında da hayvan maması ve parfüm ile makyaj ürünleri dışında kozmetik satışı yapılabilecek.

Daha önce satışına kısıtlama getirilen alkollü ürünlerin yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışı yapılmayacak.

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