Marie Antoinette - Axel von Fersen aşkı çözülüyor

Euronews'te yer alan bir habere göre, Fransız bilim insanları, tarihi belgelerde kullanılan farklı mürekkeplerin kimyasal bileşimini ayırarak orijinal yazıyı ortaya çıkarmak için yeni bir yöntem geliştirdi. Geliştirilen yöntem tarihi bir aşkın sırlarını açığa dökmeyi başardı. Kraliçe Antoinette ile Kont Fersen'e ait ulusal arşivlerde bulunan mektupları söz konusu yöntemle analiz eden uzmanlar, sansürlenen bazı paragraflarının deşifre edildiğini açıkladı.

Aşk sözcüklerini Kont Fersen karalamış

Fransız araştırmacılar yeni yöntem sayesinde, mektupları sansürleyen kişinin Kont Fersen olduğunu belirledi. Fersen'in bazı harfleri yazmak ve redaksiyonunu yapmak için aynı mürekkepleri kullandığı ortaya çıktı.

"Sevdiğim sensin"

Araştırmacılar mektuplarda analiz ettikleri 15 harften sekizinde, mürekkeplerin kimyasal bileşimini katmanlara ayırarak orjinal metne ulaşmayı başardılar. Mektupta deşifre edilen bir kısımda "Sensiz olmaz", "Sevdiğim sensin" yazdığı öğrenildi. Böylece Fransa Kraliçesi Marie Antoinette ile İsveçli Kont Axel von Fersen'in aşk yaşadıkları tarihi belgelerle ispatlamış oldu.

Marie Antoinette kimdir?

Son Fransa Kraliçesi Marie Antoinette, adına binlerce şehir efsanesi türetilen, hatta ender görülen bir sendroma ismini vermiş, yaşadıklarıyla tiyatro oyunlarına konu olmuş ünlü bir tarihi şahsiyettir. Antoninette adına bilinen en meşhur şehir efsanesi, XVI. Louis'nin taç giyme töreni esnasında kendisine ülkede yaşanan ekmek kıtlığının hatırlatılması üzerine "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" sözüdür.

Marie Antoinette Sendromu

İddiaya göre, 1793 yılında tahtından indirilen Marie Antoinette, giyotine gideceğini bildiği için müthiş düzeyde strese maruz kalmış ve saçları 1 gecede bembeyaz olmuştur. Ne var ki Antoinette'nin saçlarındaki beyazlamanın nedeninin stres ve travma olduğu kesin değildir; çünkü hapishane şartlarında kendisine saç boyası verilmediği için saçlarının gerçek rengine döndüğü tezini savunan tarihçiler azımsanmayacak derecede fazladır.