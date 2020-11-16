Mardin'de terör örgütü PKK'nın bombacıları yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ülkemize yasadışı yollarla girerken yakalanan Suriye uyruklu H.A.S. ve R.A.S isimli şahısların yanlarında getirdikleri powerbanklerin kontrolünde patlamaya hazır bomba düzeneği olduğu tespit edildi. İki adet powerbankin içinde toplam 400 gr. kimyasal patlayıcı madde, 6 adet fünye, 2 adet pil ele geçirildi. H.A.S isimli şahıs ile yapılan mülakatta, N.E. ve F.E. isimli iki şahsın sınır hattında kendilerini karşılayacağını belirtmesi üzerine adı geçen şüpheliler de sınır hattında yakalanarak jandarma tarafından gözaltına alındı.

Patlayıcı maddenin terör örgütü tarafından ülkedeki huzur ortamını bozmak ve devletin üst düzey yöneticilerine suikast yapmak için getirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltında bulunan H.A.S. isimli şahsın Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan, R.A.S isimli şahsın ise Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Diğer gözaltına bulunan N.E. ve F.E. isimli şahısların çıkarıldığı mahkemece Yurtdışına Çıkma Yasağı ve Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi.