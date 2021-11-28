AjansHaber.com.tr Gündem Mardin'de terör operasyonu

Mardin'de terör operasyonu

Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.


Terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'nin sözde kent/mahalle meclisleri içerisinde faaliyet yürüttüğü, terör örgütü adına milis ve işbirlikçi faaliyetlerde bulunduğuna dair haklarında ifade ve teşhis bulunan, daha önceden ele geçirilen örgütsel dokümanlarda bilgileri bulunan, çukur/barikat eylemlerine katıldığı tespit edilen, sosyal medyaüzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlatıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek ve tabanca, çok sayıda örgütsel doküman, kitap ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sağlık Bakanlığı bütçesi Plan Bütçe Komisyonunda
İBB'nin 2022 bütçesi kabul edildi
Sezer Öztürk yakalandı
Atama kararları Resmi Gazete'de
Maarif, FETÖ'cü alçakların tahribatını gideriyor
2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam
Efsane geminin kaptanı Tarkan'ın dedesiydi