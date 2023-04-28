Mardin'de çatışma! Bir askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mardin Nusaybin Bagok Dağı bölgesinde dün başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı operasyonu çerçevesinde, bugün bir grup terörist ile çıkan çatışma çıktığı kaydedildi.



Çatışmada 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 jandarma personelinin ise yaralandığı belirtilen açıklamada, 1 teröristin de etkisiz hale getirildiği aktarıldı.



İçişleri Bakanlığınca, "Şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine sabır, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" denildi.