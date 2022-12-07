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Mardin kırsalında PKK'nın kullandığı depolar imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin'deki Eren Abluka-Sonbahar-Kış-3 Operasyonu'nda terör örgütü PKK'nın kullandığı 4 deponun imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla Mardin'in Nusaybin ilçesindeki kırsal alanlarda operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, kayalıkların arkalarına gizlenmiş 4 depo tespit edildi. Yapılan aramalarda, 10 kilogram patlayıcı madde, 5 plastik patlayıcıyla irtibatlandırılmış elektrikli fünye, bir roket başlığına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, bir roket motoru, 18 elektrikli ve mekanik fünye, 5 el yapımı patlayıcı ateşleme anahtarı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, bir tabanca şarjörü, bir lazermetre, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen patlayıcılar, malzemeler ve depolar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

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