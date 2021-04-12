Mansur Yavaş'tan yüzde 80'lik zam teklifi

Seçim öncesi “Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz. Su parasını tayin ederken, maliyet artı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, suya yüzde 80 zam yapılmasına yönelik talebi reddedildi.

AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 80 zam yapılmasını talebini reddetti. AK Parti ve MHP'nin de desteğiyle dar gelirli ailelerin 10m3'e kadar su ücretinin 1 TL olması ise kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) teklifte 15 metreküp üstü kullanıma yüzde 80 zam yapılmasını, 10-15 metreküp arasındaki kullanıma ise yüzde 50 zam yapılması öngörülüyordu.

KÖSE: KURNAZLIK YAPILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bugün toplandı. Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse; dar gelirli ailelerin 10m3'e kadar su ücretinin 1 TL olmasına yönelik teklife destek vereceklerini söyledi.

Murat Köse, şunları söyledi: "Bazı CHP'li meclis üyesi arkadaşlarımız kurnazlıktan bahsetti. Ben anlatayım nasıl bir kurnazlık yapıldığını. CHP belediyesinin, sayın Mansur Yavaş'ın nasıl kurnazca olduğunu, o arkadaşlarımızın kullandığı terim üzerinden anlatayım. Şimdi burada 2 tane konu var. Bir tanesi yardım alan ailelere 10 metreküpe kadar 1 metreküpünün 1 TL olması. Bu önemli bir şey, biz bunu önemsiyoruz. Zaten önergede bunu kabul ettiğimizi ifade ettik. 2. konuda tasarruf. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Arkadaşlar değerleri biliyorlar mı, yoksa öylesine mi konuşuyorlar?

Sosyal yardım alan ailelere bu kademeli uygulandığında 'Ki biz sosyal yardımların alanlara kademeli uygulansın diye bizde bunu kabul ediyoruz' Büyükşehir belediyesi ne kadarlık bir rakamı süspansiye edecek? Bu rakam var mı arkadaşlarda? Mikrofonu alınca konuşuyorlar. Soruyorum var mı? Kaç lirayı süspansiye edecek Ankara Büyükşehir Belediyesi? Bana rakam söylesinler, bana rakam söylesinler…

Olayı yanlış yere götürmeye gerek yok, hesap yapmayı bilmiyor arkadaşlar. Yapılan kurnazlığı da bizim görmeyeceğimizi sanıyorlar. Ben anlatayım ne olduğunu. Yaklaşık 30-40 milyon liralık bir yıllık bütçeye ek gider yük geliyor ASKİ bütçesine. Biz yazılı belge üzerinden konuşuyoruz. 50 diyelim, 60 diyelim hiç fark etmez. Şunu sormak istiyorum şimdi. Bu kademeli tarife ile 2. kademede yüzde 50, 3. kademede yüzde 80 zam fahiş zam öneriliyor. Arkadaşlar kademede diyor sadece zamdan bahsetmiyor bile."

YAVAŞ: "HALKIN İÇMEK ZORUNDA KALDIĞI SUYA YÜKLENMEYECEĞİZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise; "ASKİ'ye zam yapmak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz" iddiasında bulundu.

KÖSE: "SOSYAL YARDIM ALAN AİLELER ÜZERİNDEN FAHİŞ ZAM ÖNERİLİYOR"

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Mansur Yavaş'ın sözlerine şöyle cevap verdi:

"Evet, Sayın Başkanım bu sizin iddianız, söylediğiniz şey. (…) Bizim önerimiz şu; burada bir kurnazlık yapılıyor. Sosyal yardım alan aileler üzerinden, onların üzerinden istismar ederek, üstünü örterek fahiş zam öneriliyor. Biz bu zamma karşıyız. Üstelik sizin seçim döneminde iddialarınızdan bir bölümü söyledik. Bizim önerimiz sosyal yardım ailelerin işte 40-50-60 milyon neyse yıllık biz onu belediye olarak karşılayabileceğinizi düşünüyoruz. Bu bölümü kabul ederek, geri kalanı kabul etmeyerek oylanmasını istiyoruz."

YAVAŞ: "SUDAN PARA KAZANILMAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddia etmişti. Yavaş, söz konusu açıklamayı 22 Şubat 2019 tarihinde yaptı.

"SU PARASINI TAYİN EDERKEN, MALİYET ARTI ÇOK CÜZİ KARLA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Mansur Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından" iddiasında bulundu.