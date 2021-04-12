Mansur Yavaş tek kelime edemedi
Ankara'da yıkımı yapılacak evlerin sahiplerinden biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşısında Çankaya Belediyesi'ne defalarca denetleme için başvuruda bulunduklarını ancak belediyenin hiçbir şey yapmadığını söyledi.
Mansur Yavaş'ın kadının karşısında ne diyeceğini bilemediği anlarda mağdur olan vatandaş, kentsel dönüşüm değil sorumluların cezalandırılmasını istedi.
Vatandaş Mansur Yavaş'a böyle tepki verdi: "Belediye nerede? Ben kaç kere belediyeye dilekçe verdim!"— Selâmi Haktan (@slmhktn) April 12, 2021
📍Çankaya'da 8 katlı Açelya Apartmanı'nın zemininde ve sokak üzerinde derin yarıklar oluştu. Çevresinde bulunan 20 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. pic.twitter.com/HJ7J4Ghn8s
Görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra büyük tepki çekti, 'CHP'li belediyeler sınıfta kaldı' yorumlarına neden oldu.
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