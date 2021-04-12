AjansHaber.com.tr Gündem Mansur Yavaş tek kelime edemedi

Mansur Yavaş tek kelime edemedi

Ankara'da yıkımı yapılacak evlerin sahiplerinden biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşısında Çankaya Belediyesi'ne defalarca denetleme için başvuruda bulunduklarını ancak belediyenin hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Mansur Yavaş'ın kadının karşısında ne diyeceğini bilemediği anlarda mağdur olan vatandaş, kentsel dönüşüm değil sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra büyük tepki çekti, 'CHP'li belediyeler sınıfta kaldı' yorumlarına neden oldu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
PKK'dan CHP ve İYİ Parti'ye açık ittifak çağrısı
AK Parti'den Draghi'ye sert tepki!
Kılıçdaroğlu'ndan skandal LGBT savunması
Kanal İstanbul ihalesine girecekleri tehdit etti
İzmir'de askeri uçak düştü
Müzedeki balıklar yağmur altında kaldı
Jet uçakla suya iniş yaptı