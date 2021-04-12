Mansur Yavaş tek kelime edemedi

Mansur Yavaş'ın kadının karşısında ne diyeceğini bilemediği anlarda mağdur olan vatandaş, kentsel dönüşüm değil sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Vatandaş Mansur Yavaş'a böyle tepki verdi: "Belediye nerede? Ben kaç kere belediyeye dilekçe verdim!"



📍Çankaya'da 8 katlı Açelya Apartmanı'nın zemininde ve sokak üzerinde derin yarıklar oluştu. Çevresinde bulunan 20 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. pic.twitter.com/HJ7J4Ghn8s — Selâmi Haktan (@slmhktn) April 12, 2021

Görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra büyük tepki çekti, 'CHP'li belediyeler sınıfta kaldı' yorumlarına neden oldu.