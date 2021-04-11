Mansur Yavaş neyi gizliyor? O belgeleri komisyona vermediği ortaya çıktı...

Raporda; şöyle denildi:

"Bu durum Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinin şeffaf ve denetime açık olmadıklarını göstermektedir. 5393 sayılı kanunun amir hükmü olan 25. maddesinde denetim komisyonunun talep edeceği bütün bilgi ve belgelerin eksiksiz bir şekilde verileceği ve bu konuda hiçbir görevlinin takdir hakkının bulunmadığı, 'Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir' şeklindeki açık ifadeyle hüküm altına alınmıştır. Belediye Meclisi'nin denetim yetkisinin kullanılmasına engel olmuşlardır."

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/04/11/son-dakika-haberi-mansur-yavas-neyi-gizliyor-o-belgeleri-komisyona-vermedigi-ortaya-cikti?paging=3