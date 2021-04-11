Mansur Yavaş neyi gizliyor? O belgeleri komisyona vermediği ortaya çıktı...
Mansur Yavaş’ın; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin harcamalarına ilişkin belgelerin yüzde 62.38'ini Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu’na vermediği ortaya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Metin Akdemir, Nihat Yalçın, Edip Balcı, Rüştü Biçer ve Berkay Gökçınar'dan oluşan Denetim Komisyonu oluşturdu. Denetim Komisyonu tarafından 89 sayfa olarak hazırlanan ekleri ile birlikte toplam 511 sayfadan ibaret denetim komisyonu raporu tamamladı. Raporda; CHP Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Berkay Gökçınar'ın da imzası bulunuyor.
AKDEMİR: "DENETİM GÖREVİMİZ ENGELLENMİŞTİR"
Denetim Komisyonu Başkanı Metin Akdemir, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin denetim görevlerini engellediğini açıkladı.
Akdemir, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe gerçekleşme bilgilerine göre ihale kapsamında olması beklenen 3 milyar 994 milyon 212 bin 252 TL harcamanın yüzde 37.62'sinin belgelerini komisyona verdiğini, kalan yüzde 62.38'inin belgelerinin de verilmediğini söyledi.
ŞİRKETLER KANALIYLA YAPTIĞI HARCAMANIN YÜZDE 42'Sİ
Raporda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyar 491 milyon 690 bin 210 TL'lik harcama belgelerini Denetim Komisyonu'na vermediğine dikkat çekiliyor.
"BÜTÇENİN YÜZDE 42'Sİ 'DENETLENEMEZ' HALE GETİRİLMİŞ OLMAKTA"
Raporda; "Denetim Komisyonumuzun belediye şirketlerinin iştiraklerini denetleme yetkisi bulunmaktadır. 2020 yılının Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı bütçenin yüzde 42'sinin doğrudan veya dolaylı olarak şirketlere aktarıldığı, bütçenin şirketler eliyle kullandırıldığı açık ve ortadadır. Böyle şirketler, hukuksuz bir şekilde denetim kapsamı dışına çıkarılacak bütçenin yüzde 42'si 'denetlenemez' hale getirilmiş olmaktadır" denildi.
Raporda; şöyle denildi:
"Bu durum Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinin şeffaf ve denetime açık olmadıklarını göstermektedir. 5393 sayılı kanunun amir hükmü olan 25. maddesinde denetim komisyonunun talep edeceği bütün bilgi ve belgelerin eksiksiz bir şekilde verileceği ve bu konuda hiçbir görevlinin takdir hakkının bulunmadığı, 'Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir' şeklindeki açık ifadeyle hüküm altına alınmıştır. Belediye Meclisi'nin denetim yetkisinin kullanılmasına engel olmuşlardır."
https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/04/11/son-dakika-haberi-mansur-yavas-neyi-gizliyor-o-belgeleri-komisyona-vermedigi-ortaya-cikti?paging=3
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