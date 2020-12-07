Mansur Yavaş meclis üyelerini konuşturmadı

Ak Parti ve MHP grubunun sözlü önerge isteğini reddeden Mansur Yavaş’a Ak Parti Grup Başkanvekili Murat Köse tepki göstedi. Köse, meclisi susturamazsınız yasa açık. Kimse ben yaptım oldu diyemez” dedi.

#KabileBelediyeciliği ile

Ankara Büyükşehir’i yönetmeniz hiç yakışmıyor.



Kurumsal ilişkiler yerine, CHP içine yerleştirdiğiniz 2-3 Meclis üyesi ile CHP'ye dahi sığınmacı pozisyonu oluşturuyor, diğer partilere operasyon yapmaya çalışarak kabilenizi genişletmeye çalışıyorsunuz. pic.twitter.com/shAP8PSXwO — Murat Köse 🇹🇷 (@MuratKoseMamak) December 7, 2020

Yavaş'a protesto

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ben size söz vermiyorum demesi üzerine belediye meclis üyeleri sıralara vurarak Mansur Yavaş’ı protesto ettiler. Başkan Yavaş toplantıya 5 dakika ara verdi.