Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayını belli etti!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı açılış ve temel atma töreninde konuştu. 6'lı masada adaylık hareketliliği sürerken Mansur Yavaş'tan dikkat çeken Kılıçdaroğlu çıkışı geldi.

Açılış ve temel atma töreninde kürsüye çıkan Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek , ''İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz.'' ifadelerini kullandı.

Törende bulunan partililer Yavaş'ın sözlerini ayakta alkışladı.

Gözler 6'lı masanın 11'inci toplantısında!

Aday belirsizliğinin sürdüğü 6’lı masada gözler Cumhurbaşkanı adayının ele alınmasının beklendiği 26 Ocak tarihine çevrildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantı ile 6’lı masa 11’inci kez bir araya gelmiş olacak.