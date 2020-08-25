Manisa'da yaralanan er şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "27 Temmuz 2020 tarihinde Manisa'dan Mersin Taşucu Limanı'na (KKTC’ye gitmek üzere) giderken meydana gelen kazada yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Ağustos 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.