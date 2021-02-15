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Manisa'da terör operasyonu: 7 gözaltı

Manisa'da terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında il genelinde hakkında gözaltı kararı verilen 7 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve bunlara ait mermiler ile örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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