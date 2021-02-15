Manisa'da terör operasyonu: 7 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında il genelinde hakkında gözaltı kararı verilen 7 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve bunlara ait mermiler ile örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.