Manisa'da 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin denetim sırasında durdurduğu kamyonette 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler gözaltına alındı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayköy Mahallesi Salihli-Gölmarmara kara yolundaki denetimleri sırasında durumundan şüphelendiği bir kamyonete "Dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayan kamyoneti takip eden jandarma ekipleri, kara yolunda durdurdukları araçta arama yaptı.
Aramada, kolilerin içinde 100 kilogram kaçak tütün, 10 bin makaron ele geçirildi.
Araçtaki şüpheliler gözaltına alındı.
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