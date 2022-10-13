Manchester United satılıyor mu? Çılgın rakam!

Manchester United, tam 13 Premier Lig şampiyonluğu kazanan Sir Alex Ferguson'un 2013'teki ayrılışından bu yana ciddi bir başarı yakalayamadı. 2016'dan bu yana da İngiliz ekibinin borçları her geçen yıl artmaya devam etti. Glazers'lar başarıların gelmemesine karşın kulübü finanse etmeye devam etti.

Glazers ailesi ciddi baskıya karşın şimdiye kadar kulübü satmaya sıcak bakmadı; ancak artık ciddi bir teklif gelmesi durumunda da Manchester United'ın fiyatını belirlediği bildirildi. Amerikalı ailenin, 10 milyar dolarlık teklifle gelene kulübü satacağı kaydedildi.

Satışı gerçekleşirse dünyanın en değerli kulübü olacak

Bu rakama satış gerçekleşirse, kırmızı-beyazlılar dünyanın en değerli spor kulübü olacak. En değerli kulüp unvanını Amerikan Futbol Ligi (NFL) ekibi Dallas Cowboys elinde bulunduruyor. Cowboys'un değeri 8 milyar dolar olarak hesaplandı. Dallas Cowboys'u 6.4 milyar dolarla bir başka NFL takımı New England Patriots takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise Amerikan beyzbol takımı New York Yankees bulunuyor. Yankees'in değeri ise 6 milyar dolar.

İngiltere'nin en zengin iş insanı Jim Ratcliffe, daha önce Manchester United'ı satın almak için Joel ve Avram Glazer kardeşlerle görüştü; ancak aile kulübü satmadı. Zaten 10.2 milyar dolarlık serveti bulunan Ratcliffe'in Glazers ailesinin belirlediği rakamı vermesi de zor görünüyor.