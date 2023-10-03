Manchester United - Galatasaray
İlk dakikalarda rakip sahada etkili ataklar yapan sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin 17. dakikasında Hojlund'un golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Ardından Zaha sahneye çıktı ve durumu 1-1 yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray, A Grubu ikinci maçında Manchester United'a konuk oluyor.
Cimbom, Old Trafford'da zorlu deplasmana önde pres yaparak başladı. İlk dakikalarda rakip sahada etkili ataklar yapan Cimbom, mücadelenin 17. dakikasında Hojlund'un golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Ardından Zaha sahneye çıktı ve durumu 1-1 yaptı.
Maç başladı
Canlı skor
Manchester United 1-1 Galatasaray
17' Hojlund (MANU)
23' Zaha (GS)
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