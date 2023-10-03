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Manchester United - Galatasaray

İlk dakikalarda rakip sahada etkili ataklar yapan sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin 17. dakikasında Hojlund'un golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Ardından Zaha sahneye çıktı ve durumu 1-1 yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray, A Grubu ikinci maçında Manchester United'a konuk oluyor.

Cimbom, Old Trafford'da zorlu deplasmana önde pres yaparak başladı. İlk dakikalarda rakip sahada etkili ataklar yapan Cimbom, mücadelenin 17. dakikasında Hojlund'un golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Ardından Zaha sahneye çıktı ve durumu 1-1 yaptı.

Maç başladı

Canlı skor

Manchester United 1-1 Galatasaray

17' Hojlund (MANU)

23' Zaha (GS)

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