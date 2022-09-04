AjansHaber.com.tr Spor Manchester United, Arsenal maçı

Manchester United, Arsenal'a Premier Lig'deki ilk yenilgisini tattırdı

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta kapanış maçında Manchester United, Arsenal'ı 3-1 mağlup etti.

Sezona kötü başlayan ancak son 3 maçını kazanan Manchester United, 5'te 5 yaparak puan tablosunun zirvesinde yer alan Arsenal'ı ağırladı.

Yeni transferi Antony'nin 35. dakikada attığı golle soyunma odasına önde giden Manchester United, Rashford'ın 66 ve 75. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Arsenal'ın golünü 60. dakikada Saka kaydetti.

Art arda 4. galibiyetini alan Manchester United, puanını 12'ye yükseltti. Arsenal ise 15 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Galatasaray Adası'na silahla ateş açıldı
Batshuayi resmen Fenerbahçe'de
Manchester United, Arsenal maçı
Serena Williams tenis kariyerini bıraktı! .
HangiKredi Ümraniyespor: 0 - Trabzonspor: 1
Türkiye: 0 - Almanya: 3
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı