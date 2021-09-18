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Manavgat'ta 3 noktada başlayan orman yangınları söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 ayrı bölgede çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Sorgun Mahallesi Sorgun Çamlık bölgesinde 3 ayrı yerde yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter, arazözler ve işçilerle yapılan müdahaleyle yangınlar büyümeden söndürüldü.

Orman ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede, çakmakla yangın çıkarmaya çalışan bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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