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Maltepe’de grev nedeniyle toplanmayan çöpleri kadınlar topladı

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde işçilerin grevi nedeniyle toplanmayan çöpleri mahalle sakini kadınlar bir araya gelerek topladı.

Maltepe Belediyesi ve işyerinde yetkili sendika Genel-İş Sendikası ile 6 aydır süren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca sendika üyesi işçilere greve çıktı. Grev sonucu sokaklarda biriken çöpleri toplamak mahalle sakini kadınlara kaldı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Saygı ile yaklaştığımız grev sürecinde art niyetli gruplarca, mesaisini sürdürmek isteyen emekçilerimiz ve evsel atıklar için görev alacak araçlarımız engellenmektedir” denildi.

Çöpleri kadınlar topladı

Belediyenin bu açıklamasının ardından Maltepeli kadınlar çöp toplamayı engelleyen kişilere tepki gösterdi. Mahallelerinde bir araya gelen kadınlar sokaklarda biriken çöp poşetlerini kamyonetlere yükleyerek çöp toplamaya başladı.

“Başkanımızın yanındayız”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a da destek veren mahalle sakini Veysel Pamuk, “Başkanımızın yanındayız işçilerimizin de yanındayız ama bu sendikanın yaptığı iş değil bu pandemi zamanında şu rezilliğe bakın. Hastalık almış başını gitmiş kimsenin bir şey yaptığı yok hem pandemi zamanında bu sendikanın yaptığı akıl alır iş değil. Bu sendikanın ne yapmak istediğini ben anlamadım ama biz sonuna kadar Ali Başkan’ın arkasındayız “ dedi.

“Sendika çalışmak isteyen işçilerimizin bile çalışmasına izin vermiyor”

Sendikanın çalışmak isteyen işçilere izin vermediğini öne süren mahalle sakini Sevim Ayşe Serin “Biz Altıntepe’de oturan mahalle sakinleriyiz. Sendika çalışmak isteyen işçilerimizin bile çalışmasına izin vermiyor. İstedikleri 6 bin TL maaş, şu anda aldıkları maaş 4 bin 600 TL. Bu maaşı beğenmiyorlar ve çalışmak isteyen işçilerimizi de çalıştırmıyorlar. Bu gidiş hiç iyi değil ne olacağını biz de bilmiyoruz. Pandemi döneminde temizlik şart ama gördüğünüz gibi çöpleri kendimiz topluyoruz” dedi.

 

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