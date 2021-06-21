AjansHaber.com.tr Dünya Fransız askerlerine bombalı saldırı!

Mali’de Fransız askerlerine bombalı saldırı!

Barkhane Operasyonu kapsamında Mali’de bulunan Fransız askerlerinin hedef alındığı bomba yüklü araçla saldırıda, çok sayıda asker yaralandı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, bomba yüklü araç, Barkhane Operasyonu kapsamında Timbuktu bölgesinde bulunan Fransız askerlerini hedef aldı. Saldırıda birçok asker yaralandı.

Bölgeye çok sayıda helikopterin gönderildiği belirtildi.

BARKHANE OPERASYONU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 10 Haziran’da ülkesinin bölgedeki askeri varlığının derin bir dönüşümden geçmesinin bir parçası olarak "Barkhane Operasyonu"nu sonlandıracaklarını belirtmişti,

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te "Barkhane Operasyonu"nu başlatmıştı. Günlük maliyeti 1 milyon avro olan Barkhane Operasyonu"nda 5 binden fazla Fransız askeri görev yapıyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Muhalefet sonuçları tanımadığını ilan etti
Firar eden asker Belçika'da haftalardır aranıyordu
Oğulları hiçbir zaman prens olamayacak
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu
İsrail saldırısında ölen çocuklar anıldı
S. Baran Korkmaz’ın iade işlemleri süreci başladı
Fransa'da yasa dışı partiyi polis baskını