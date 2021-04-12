Mali disiplinden kopulacağı algısının doğru değil

Milliyet Gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Cemil Ertem, yatırımların artmasıyla mali disiplinden kopulacağı algısının doğru olmadığını belirterek, “Mali disiplin dediğiniz şey bir hedef değil, sonuçtur. Üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanırsanız kendiliğinden gelir” dedi. Ekonomik reform programının, yabancı yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını ifade eden Ertem, “Türkiye’de bugün bir iktisat politikası belirsizliği yok. Pandemi sonrasında Türkiye’nin hem bölgesinde hem de dünyada yatırım ve üretim merkezi olma konumunu güçlendireceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Ertem, Milliyet’in sorularına şu yanıtları verdi:

- Ekonomide reform paketi doğrultusunda, mali disiplin ve yatırımlar arasında nasıl bir denge oluşturulacak?

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı reform paketi 4 temel bileşen üzerine oturuyor. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat. Bu 4 temel hedefe odaklanan düzenlemeler ve kurumsal - hukuki yeniden yapılanma esasında yatırım - mali disiplin dengesini de kuruyor. Örneğin ihracat potansiyeli olan KOBİ’lerin desteklenmesi, katma değeri yüksek, yüksek teknolojili yeni nesil ihtisas serbest bölgelerinin oluşturulması, Eximbank’ın yeniden yapılandırılması, Kredi Garanti Fonu’nun katma değeri yüksek üretimi ve nitelikli istihdamı uygun maliyetli selektif kredilerle destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılması yalnız üretim tarafını destekleyen adımlar değildir.

Bu adımların güçlü şekilde ve zamanında atılması, aynı zamanda, merkezi bütçenin gelir tarafını destekleyen yani vergi gelirlerinde sağlıklı, sürekli artışa yol açar.

Reform programının yatırım başlığının temel maddelerinden biri şu; “Yatırımlarda öngörülebilirliği artırmak, bürokrasiyi azaltmak ve yatırım sürecinde karşılaşılan sorunlara hızlı çözümler üretmek amacıyla özel kesim yatırımlarının korunmasına yönelik yeni bir sistem hayata geçirilecektir.”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi burada bakanlıklar arasındaki koordinasyonu yapacak merkez konumundadır. Şimdi bu sistemin hem alt yapı olarak hem de hukuki üst yapı olarak hayata geçmesi, Türkiye için bir ekonomik devrim niteliğindedir. Burada devlet hem koordinatör hem de bizzat öncü yatırımları yapacak, piyasayı derinleştirecek, rekabeti en üste çıkartacak ve piyasa fiyat oluşumlarını sağlıklı bir şekilde sağlayacak oyuncudur.

Yatırımların, ulusal ve küresel rekabeti sağlayacak nitelikte olmasının sonucu yalnız istihdam artışı değildir, orta ve uzun vadede düşen cari açık, düşen enflasyon ve gelir - harcama dengesini optimumda sağlayan merkezi bütçedir.

Yani sizin “mali disiplin” dediğiniz “şeyin” ta kendisidir. Bakın şu yanlış bir iktisat politikası ezberidir; “yatırımlar artarsa, - özel veya kamu - mali disiplinden koparız, bütçe dengesi bozulur” bence bunun tam tersi geçerlidir, yatırımlar artarsa bu yalnız istihdama çare değildir, enflasyona, bütçeye de çaredir.

Burada önemli olan Türkiye’nin üretim kaynaklarını (üretim potansiyelini) küresel rekabet doğrultusunda açığa çıkarmak, teknoloji bazlı artırmaktır. Bu bağlamda “mali disiplin” dediğiniz şey bir hedef değildir, bir sonuçtur. Yani üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanırsanız kendiliğinden gelir.

‘İktisat politikası belirsizliği yok’

- Ekonomide belirlenen yol haritasına yabancı yatırımcıların ilgisi nasıl, Türkiye’deki finansal yapı ve yatırım ortamı nasıl algılanıyor?

Öncelikle şunu söylemek istiyorum, Türkiye’de bugün bir iktisat politikası belirsizliği yok. Reform programı, yabancı yatırımcımlar tarafından olumlu karşılandı.

Türkiye, dışa tam açık güçlü bir piyasa ekonomisi uygulayan, Merkez Bankası’nın dalgalı kur rejimi uyguladığı bir ülkedir. Buradan taviz verilmez. Zaten AK-Parti’nin bütün iktidar dönemlerinde ekonomi, bu temel üzerine oturmuştur ve bu böyle devam edecektir. Reform programında yabancı yatırımların özellikle doğrudan yabancı yatırımların artmasını sağlayacak birçok eylem planı ve adımı var. Ben pandemi sonrasında Türkiye’nin hem bölgesinde hem de dünyada yatırım ve üretim merkezi olma konumunu güçlendireceğini düşünüyorum.

- Ekonomide belirlenen yol haritasına yabancı yatırımcıların ilgisi nasıl, Türkiye’deki finansal yapı ve yatırım ortamı nasıl algılanıyor?

Öncelikle şunu söylemek istiyorum, Türkiye’de bugün bir iktisat politikası belirsizliği yok. Reform programı, yabancı yatırımcımlar tarafından olumlu karşılandı.

Türkiye, dışa tam açık güçlü bir piyasa ekonomisi uygulayan, Merkez Bankası’nın dalgalı kur rejimi uyguladığı bir ülkedir. Buradan taviz verilmez. Zaten AK-Parti’nin bütün iktidar dönemlerinde ekonomi, bu temel üzerine oturmuştur ve bu böyle devam edecektir. Reform programında yabancı yatırımların özellikle doğrudan yabancı yatırımların artmasını sağlayacak birçok eylem planı ve adımı var. Ben pandemi sonrasında Türkiye’nin hem bölgesinde hem de dünyada yatırım ve üretim merkezi olma konumunu güçlendireceğini düşünüyorum.

‘Türkiye’de enflasyon yapısal ve arz yönlü’

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, enflasyonu ve faizleri tek haneli rakamlara indirme hedefleri doğrultusunda hangi somut adımlar atılabilir?

Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat. Birbirini destekleyen, birbirini oluşturan 4 temel bileşen. İhracattan örnek vereyim. Mart 2021 itibarıyla ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 42.2, ithalatımız yüzde 25.8 arttı. Aylık 19 milyar dolarlık ihracata eriştik. Bu bütün zamanların en iyi rakamı ama bundan da öte mart ayı dış ticaret açığımız, geçen yıla göre, yüzde 14.2 düştü.

Şu an ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80.2, bu, enerji hariç yüzde 90.6. Bu trendin devam etmesini bekliyoruz. Bu, orta dönemde, Türkiye’nin döviz ihtiyacını en aza indirecek buradaki şokları enflasyon tarafında bertaraf edecek, üretici fiyatlarındaki yukarı yönlü atakları durdurup burada stabilite sağlayacak bir gelişmedir de.

Enflasyonun en önemli ilacı, ülkenin üretim imkânlarını yerinde kullanmak, kredi plasmanlarını ve parasal aktarım mekanizmaları bu yönde kurarak istihdamı desteklemektir. Teknolojiyi ve beşeri sermayeyi en etkin bileşende kullanmak ve bunları geliştirmek üretim imkânları eğrimizi genişletir ki bu, enflasyonun, uzun vadede, yapısal yöndeki çözüm kümesini kapsar.

Türkiye’deki enflasyon yapısal ve arz yönlü bir enflasyondur. İşletmelerin yüksek üretim maliyetlerine, finansman maliyetlerine (faize) maruz kalmaları enflasyonun ana nedeni.

Öte yandan rekabetin piyasa kurallarına uygun olması, tekelci ve oligopol piyasaların mümkün olduğunca çözülmesi ve buradaki spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi önemlidir. Bunlar da reform programı kapsamında var. Faizlerin düşmesi, Türkiye’nin üretim imkanlarını etkin, verimli kullanmasıyla banka ve finans sisteminin etkin çalışmasıyla, kredi imkânlarının üretim, istihdam ve ihracat yönlü plasmanıyla, sermaye piyasalarının, mali yapının derinleşmesiyle mümkündür. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi burada da, önümüzdeki dönem önemli adımlar atılacak.