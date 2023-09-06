Malatya'dan kahreden haber: 2'si çocuk 4 kişi öldü!
Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki sürücü Hasan (53), eşi Zemzem (46) ve çocukları Yağız (7) ile Mehmet Eren Çiftçi (4), hayatını kaybetti.
Hasan Çiftçi idaresindeki 44 ABT 101 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi mevkisinde dere yatağına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtaki Hasan Çiftçi, Zemzem Çiftçi, Yağız Çiftçi ile Mehmet Eren Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, inceleme sonrası adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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