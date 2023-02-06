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Malatya'da voleybolcular enkaz altında kaldı!

TVF Erkekler Voleybol 2.Ligi 6. Grupta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor Takımı'nda 6 sporcu, konakladıkları otelin deprem sebebiyle yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmalarında 3 sporcunun enkaz altından çıkartıldığı öğrenildi.

Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Birçok kişi enkaz altına kalırken Malatya Büyükşehir Belediyesporlu 6 voleybolcunun konakladıkları otelde enkaz altında kaldığı öğrenildi.

6 sporcudan 3'ü kurtarıldı

TVF Erkekler Voleybol 2.Ligi 6. Grupta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı'nda 6 sporcu, konakladıkları Kırçuval Otel'in deprem sebebiyle yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.

Kurtarma çalışmalarında 3 sporcunun enkaz altından çıkartıldığı öğrenildi.

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