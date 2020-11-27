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Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pütürge olan deprem, çevre illerde de hissedildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD'dan yapılan açıklamada, Malatya/Pütürge'de 4,7 büyüklüğünde yerin 5 km derinliğinde deprem meydana geldi.

Deprem Adıyaman, Hatay, Elazığ, Kayseri, Adana, Tunceli gibi çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi verilerine göre de, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık." dedi.

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