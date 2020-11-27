Malatya'da korkutan deprem!
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pütürge olan deprem, çevre illerde de hissedildi.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) November 27, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD'dan yapılan açıklamada, Malatya/Pütürge'de 4,7 büyüklüğünde yerin 5 km derinliğinde deprem meydana geldi.
Deprem Adıyaman, Hatay, Elazığ, Kayseri, Adana, Tunceli gibi çevre illerden de hissedildi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi verilerine göre de, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 27, 2020
ULUKOY-(MALATYA) https://t.co/K7UyoKX13f
27.11.2020, 11:27:54 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Malatya Valisi Aydın Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık." dedi.
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