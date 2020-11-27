Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

#DEPREM: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) November 27, 2020

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD'dan yapılan açıklamada, Malatya/Pütürge'de 4,7 büyüklüğünde yerin 5 km derinliğinde deprem meydana geldi.

Deprem Adıyaman, Hatay, Elazığ, Kayseri, Adana, Tunceli gibi çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi verilerine göre de, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık." dedi.